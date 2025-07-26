محدث 28 شهيدًا من منتظري المساعدات في منطقتي زيكيم وموراج شمال وجنوب القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 26 يوليو 2025 ، عن ارتقاء 28 شهيداً من طالبي المساعدات في محيط منطقتي زيكيم شمال قطاع غزة وموراج جنوب القطاع .

وبينت وزارة الصحة ان 16 شهيداً وأكثر من 300 مواطن من منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة وصولا مجمع الشفاء الطبي اليوم.

قوات الاحتلال أطلقت النار بالأمس بشكل هستيري أمام طالبي المساعدات في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة ، مما أدى لسقوط هذا العدد الكبير من الإصابات والشهداء.

وأعلن الدفاع المدني بغزة عن انتشال 12 شهيدا من طالبي المساعدات في محيط محور موراغ جنوبي مدينة خان يونس.

وزارة الصحة أعلنت ان 1066 شهيدًا من طالبي المساعدات الإنسانية ارتقوا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء ادخال المساعدات للقطاع وخاصة عبر المؤسسة الأمريكية .

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس الجمعة، استشهاد 9 مواطنين آخرين خلال 24 ساعة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع عدد الضحايا بسبب هذه الأسباب منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 122 حالة استشهاد، من بينهم 83 طفلًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أن حالات سوء التغذية في القطاع وصلت إلى 26 ألفًا و677 حالة موثقة، مشيرةً إلى أن أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة باتوا بحاجة ماسة للغذاء والرعاية الطبية.