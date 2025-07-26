مسؤول أمني "اسرائيلي" يشكك في نجاح عملية إنزال المساعدات لغزة كما فشل بناء ميناء

فلسطين اليوم

شكك مسؤول أمني "اسرائيلي" اليوم السبت 26 يوليو 2025 ، نقلاً عن قناة كان العبرية ، في إمكانية نجاح إنزال المساعدات الإنسانية بالمظلات إلى غزة، قائلًا: "لقد جرت بالفعل محاولة كهذه، لكنها باءت بالفشل الذريع، تمامًا مثل الميناء الذي بنيناه.

قال مسؤول أمني "إسرائيلي" إن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإنزال المساعدات جواً على قطاع غزة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم ذلك "في الأيام المقبلة".

وقال المسؤول إن هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (COGAT) المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى غزة والجيش الإسرائيلي ينسقان عمليات إنزال المساعدات جواً إلى غزة في المستقبل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الأردن والإمارات ستنفذان عمليات الإسقاط.

وكانت "إسرائيل" قد سمحت في السابق بإسقاط المساعدات جواً على غزة، لكن العملية اعتبرت مكلفة وغير آمنة، وقُتل عدد من الفلسطينيين بعد سقوط المساعدات جواً عليهم.