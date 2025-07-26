مدير الاغاثة الطبية : 84 طفلا و32 مواطنا في المستشفيات يعانون من سوء التغذية

فلسطين اليوم

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة د. محمد أبو عفش اليوم السبت 26 يوليو 2025 ان نحو 84 طفلا و32 مواطنا في المستشفيات يعانون من سوء التغذية ، معرباً عن تخوفه تردي سوء التغذية إلى الدرجة الخامسة بين الأطفال ما يعني وفاتهم.

وبين ان الأمهات في المستشفيات عاجزات عن الرضاعة بسبب معاناتهن من سوء التغذية الحاد ، محذراً من تفاقم الالتهابات الجلدية بين الأطفال بسبب عدم وجود المياه ووسائل النظافة.

وبين ان الطواقم الطبية استنفذت كل الموارد من الأدوية والمسكنات في المستشفيات ، مشيراً الى أعداد كبيرة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد في مستشفى الرنتيسي.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس الجمعة، استشهاد 9 مواطنين آخرين خلال 24 ساعة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع عدد الضحايا بسبب هذه الأسباب منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 122 حالة استشهاد، من بينهم 83 طفلًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أن حالات سوء التغذية في القطاع وصلت إلى 26 ألفًا و677 حالة موثقة، مشيرةً إلى أن أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة باتوا بحاجة ماسة للغذاء والرعاية الطبية.