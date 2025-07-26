وزارة الصحة تهيب بالمواطنين لحماية 6 شاحنات طبية مقرر دخولها اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 26 يوليو 2025 انه من المقرر إدخال 6 شاحنات تحمل مستلزمات طبية إلى مستشفيات القطاع غزة لا تحتوي على أي أصناف غذائية عبر منظمة UNICEF.

وقالت الصحة ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة

واهابت بالمواطنين وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى