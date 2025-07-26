حرب الإبادة تدخل يومها الـ659 ..شهداء في استهداف شقة في الرمال وشهداء من طالبي المساعدات

فلسطين اليوم

تدخل حرب الابادة التي يشنها الاحتلال "الاسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 659 على التوالي ، دون أي رحمة بمن يعيش في القطاع ، ومجاعة تنهش في أجساد المواطنين ممن نجوا من رصاص الطائرات والدبابات ، لتكون غزة مقبرة لمن فيها ، وعنونا للإدانة الدولية فقط دون أي يحرك العالم أي ساكن لما يجري في القطاع .

استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية فجر اليوم السبت 26 يوليو 2025 غرب مدينة غزة مما أدى لاستشهد ستة مواطنين، واصابة أخرين.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الرمال.

وأعلنت المصادر ذاتها، باستشهاد الشاب محمد رياض فورة، وزوجته جمانة عارف فورة، إثر سقوط ردم أحد المباني على خيمتهم بعد استهدافها في غزة.

وأشارت إلى أن عددا من المصابين من منتظري المساعدات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب تعرضهم للرصاص بشكل مباشر في منطقة الواحة.

وفي هذه الأثناء، تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,676 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة و143,965 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما يرتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق منتظري المساعدات، إذ يتعرضون يوميا لخطر الموت، بسبب الرصاص العشوائي والاستهداف المباشر لهم، حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2005/5/27 إلى أكثر من 1000 شهيد، ومئات المصابين.