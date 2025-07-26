الطقس في فلسطين اليوم السبت 26 يوليو 2025 : أجواء شديدة الحرارة

الساعة 08:17 ص|26 يوليو 2025
لماذا_الشمس_حارة.jpg
لماذا_الشمس_حارة.jpg

فلسطين اليوم

قالت دائرة الارصاد الجوية ان ارتفاعاً طفيفاً يطرأ على درجات الحرارة، اليوم السبت 26 يوليو 2025، ويكون الجو شديد الحرارة نهاراً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو خمس درجات مئوية.

ويبقى الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية، حيث تكسر الحرارة حاجز الأربع وأربعين مئوية، مع المساء والليل يسود جو لطيف خاصة في الجبال.

غدا الأحد 27 يوليو 2025 يبقى الجو شديد الحرارة نهاراً، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو خمس درجات مئوية.

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