استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل واحتجاز جثمانه

فلسطين اليوم

استشهد الشاب وديع محمد عثمان سمامرة (19 عامًا)، مساء يوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب سمامرة، الذي أصيب بالرصاص الحي قرب مستوطنة “شمعة” المقامة على أراضي بلدتي الظاهرية والسموع، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وقد اعتقلته قوات الاحتلال وهو مصاب، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وشنت عمليات تمشيط واسعة في محيط المكان.

وفي أعقاب الإعلان عن استشهاد الشاب، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية بعدة آليات عسكرية، وداهمت منزل عائلته في منطقة الباحة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة.

وأفاد مراسل صحافي أن الشهيد وديع هو شقيق الشهيد سند سمامرة، الذي ارتقى في نفس المنطقة بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2023 برصاص مستوطنين، واحتجز الاحتلال جثمانه حينها لأكثر من شهرين قبل أن يسلمه في نيسان/أبريل من العام ذاته.

وتشهد مناطق جنوب الخليل تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال، وتوسعًا استيطانيًا مستمرًا، في ظل سياسة ممنهجة لاستهداف المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.