غوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تهز الضمير العالمي

فلسطين اليوم

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة بأنه ليس أزمة إنسانية فحسب بل "أزمة أخلاقية تهز الضمير العالمي".

وفي كلمة عبر الفيديو لفعالية نظمتها منظمة العفو الدولية، أشار غوتيريش، إلى أن "جهات ضغط قوية تصطف ضد حقوق الإنسان والنظام الدولي".

وأضاف: "نشهد هجوما يستهدف المحكمة الجنائية الدولية، ومنظومة حقوق الإنسان الدولية وممثليها، إلى جانب الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي".

وأوضح غوتيريش، أن هذا الانتهاكات تمتد من السودان إلى أوكرانيا، وصولًا إلى الهجمات الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال: "لا شيء يمكن أن يبرر الموت والدمار الذي شهده العالم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ولفت إلى أن "حجم الدمار في غزة لا يمكن مقارنته بأي شيء تمت رؤيته في السنوات الأخيرة".

وأعرب غوتيريش، عن عجزه في تفسير "اللامبالاة والتقاعس" الذي أبداه كثيرون في المجتمع الدولي.

ووصف ذلك بأنه "انفصال عن الواقع وانعدام للإنسانية".

وأشار إلى أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون يعملون في "ظروف صعبة جدا في غزة".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن "الأطفال (في غزة) يقولون إنهم يريدون الذهاب إلى الجنة، على الأقل لأن فيها طعاماً"، مؤكدا أن "الكلمات لا تُشبع الأطفال الجائعين".

وأضاف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى وقف إطلاق نار لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية.

وقال: "يجب في الوقت نفسه اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين".