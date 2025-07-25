الصحة بغزة: 9 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات 24 الماضية.

وأفادت الوزارة، بأن العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة، من بينهم 83 طفلًا.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.