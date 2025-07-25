"الجهاد الإسلامي" تبارك للمناضل جورج عبد الله حريته وانتصاره على الظلم

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للأسير المناضل جورج إبراهيم عبد الله حريته وانتصاره على الظلم الذي لحق به لعقود طويلة، وثباته وتمسكه بمواقفه البطولية والشجاعة المؤيدة لقضية فلسطين والمقاومة.

وقالت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان، اليوم الجمعة، "إننا نعتبر المناضل الكبير جورج عبد الله رمزاً من رموز النضال الفلسطيني والعالمي ضد الظلم والطغيان الصهيوني والأمريكي".

وتوجهت إلى أسرته ومحبيه ورفاقه، وعموم الشعبين اللبناني والفلسطيني، بالتهنئة على هذه الحرية المستحقة والمتأخرة، والتي تبعث الأمل في نفوس آلاف الأسرى في سجون الاحتلال النازية.