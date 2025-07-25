بن غفير يدعو لوقف إدخال المساعدات واحتلال غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

دعا ما سمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير إلى وقف كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء بخطوات لاحتلال القطاع بالكامل وتدمير حركة حماس.

واعتبر المتطرف بن غفير أن ذلك هو "السبيل الوحيد" لتحرير الأسرى الإسرائيليين، وليس من خلال التفاوض أو الصفقات.

وقال بن غفير في منشور له: "تشجيع الهجرة، التوسع في الاستيطان، والسيطرة الكاملة على غزة... هذا هو الطريق لتحرير الأسرى، وليس أي بديل آخر. سيدي رئيس الوزراء، أعطِ الأمر الآن!".

تصريحات بن غفير تأتي في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة وجولات من الوساطة تعثراً، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الكثيف على القطاع، وتصاعد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار المستمر.