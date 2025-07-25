نتنياهو: ندرس "خيارات بديلة" بالتعاون مع واشنطن لإعادة الرهائن من غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، إن حكومته تدرس "خيارات بديلة" لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

وأوضح نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "ندرس الآن بدائل مختلفة لإعادة رهائننا من غزة بالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين"، زاعماً أن "حماس هي من أفشلت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".

وأشار نتنياهو إلى أن تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، "صحيحة"، مؤكداً أن "العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن هي حركة حماس"، على حد قوله.