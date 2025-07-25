ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات غزة، مدعياً بأن حماس لم تبد أي جدية في الوصول إلى حل.

وزعم ترامب في تصريحات له أن حركة حماس "لا تريد فعليًا التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أن الحركة تدرك ما سيحصل "بعد استعادة كل الرهائن"، ولهذا ترفض إبرام أي صفقة.

وأوضح: "أعتقد أنه سيكون هناك قتال، ويجب القضاء على حماس"، مشددًا على أنه يرى أن الحركة ستتم ملاحقتها مستقبلًا.