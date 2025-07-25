الرئيس الكولومبي يصدر أمراً عسكرياً باعتراض أي سفينة فحم تتجه لإسرائيل

فلسطين اليوم- وكالات

أصدر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمراً عسكرياً باعتراض أي سفينة فحم تتجه لإسرائيل، دعماً لغزة الذي يواجه حرب تجويع يشنها الاحتلال ضد الأطفال والنساء وغيرهم من سكان القطاع المحاصر.

وقال الرئيس الكولومبي، اليوم الجمعة: لن نتواطأ مع الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة، مضيفاً: بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل.

وأمس أعلنت بريطانيا عن اجتماع ثلاثي "طارئ" بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي يعاني مجاعة "لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المحادثات "الطارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة ستكون لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وقال ستارمر في بيان "سأجري اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".

وكشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، أن طفلاً من كل 5 أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يوماً بعد يوم.وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "سكان غزة ليسوا أمواتاً ولا أحياء، بل جثث متحركة"، مضيفاً أنه عندما يرتفع سوء التغذية لدى الأطفال، تفشل آليات التكيف، وينعدم الوصول إلى الغذاء والرعاية، وتبدأ المجاعة في التفشي بصمت.