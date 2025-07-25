غزة: 89 شهيدًا و467 إصابة خلال 24 ساعة جراء استمرار عدوان الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، الجمعة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 89 شهيدًا، بينهم 9 جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 467 إصابة مختلفة.

وأكدت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما تزال عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات نتيجة شدة القصف واستمرار الحصار.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59,676 شهيدًا و143,965 إصابة، بحسب التحديثات الأخيرة التي شملت إضافة شهداء جدد بعد توثيق بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة.

أما منذ بداية المرحلة الأخيرة من العدوان في 18 مارس 2025، فقد بلغ عدد الشهداء 8,527، والإصابات 31,924.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا قصف "مراكز المساعدات" إلى 1,092 شهيدًا وأكثر من 7,320 مصابًا، بينهم 9 شهداء و45 مصابًا خلال الساعات الأخيرة، فيما وُصفوا بـ"شهداء لقمة العيش".