122 شهيداً جراء المجاعة.. الإعلامي الحكومي يطالب بفتح المعابر فوراً

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 122 شهيداً، بينهم 83 طفلاً، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 145 يوماً.

ودعا المكتب في بيان صحفي إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري، وإدخال حليب الأطفال، و500 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب 50 شاحنة وقود، لإنقاذ ما تبقى من الأرواح وسط الانهيار المتسارع في الأوضاع المعيشية والصحية.

وطالب المكتب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة "التجويع الممنهج"، ومحاسبة القادة والضباط الإسرائيليين في المحاكم الدولية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

كما ناشد المكتب الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية وفرض ممرات إنسانية عاجلة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.