كتائب القسام تستهدف ناقلة جند "إسرائيلية" شمال خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105"، وذلك في محيط مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس.

وأفادت الكتائب أن أحد جنود الاحتلال كان يعتلي الناقلة لحظة الاستهداف، مشيرة إلى أن الهجوم جاء في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.