5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة بمدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف نفذه طيران الاحتلال واستهدف مدرسة القاهرة الواقعة قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة، في وقت تواصل فيه فرق الإسعاف عمليات الإجلاء وسط صعوبة الوصول إلى المكان بسبب القصف المتكرر.

ويأتي الاستهداف في سياق العدوان المتواصل على القطاع، والذي يستهدف منازل المواطنين والمناطق المزدحمة بالنازحين.