أطباء بلا حدود: الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة في غزة

فلسطين اليوم- غزة

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم، سلطات الاحتلال باتباع سياسة تجويع متعمدة ضد سكان قطاع غزة، محذّرة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

وقالت المنظمة في بيان: "ما يجري في غزة هو تجويع ممنهج تمارسه إسرائيل، وندعو إلى السماح الفوري والواسع النطاق بدخول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأشارت إلى أن المرضى والطواقم الطبية في غزة يكافحون الآن من أجل البقاء، في ظل انعدام الإمدادات الأساسية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

وأضافت أن عدد المسجّلين للعلاج من سوء التغذية في عياداتها قد تضاعف أربع مرات منذ 18 مايو، ما يعكس تسارع الانهيار الصحي وتفاقم معاناة السكان نتيجة الحصار ونقص الغذاء والدواء.