منظمات إنسانية دولية: العقوبات لا التغريدات والتصريحات تنقذ غزة

فلسطين اليوم

دعت منظمات إنسانية دولية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد سلطات الاحتلال على خلفية الحصار المفروض على قطاع غزة.

وانتقدت المنظمات الدولية ما وصفته بـ"عجز بروكسل" عن مواجهة المجاعة الجماعية التي يعيشها الفلسطينيون هناك، والاكتفاء بتصريحات لا تُجدي نفعاً.

وأكدت مسؤولة السياسات في منظمة "أوكسفام"، بشرى الخالدي، أنّ "التغريدات لا تُطعم الناس، والتصريحات لا تفتح معابر المساعدات"، معتبرةً أن سلوك الاتحاد الأوروبي "محيّر"، إذ اختار "منشورات فارغة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من ممارسة الضغط اللازم على "إسرائيل" للتحرك.

وأضافت الخالدي أنّ المساعدات متوفرة، لكن "السلطات الإسرائيلية تمنعنا من إيصالها"، مضيفة: "أي متابع للأخبار يدرك أن الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي بشأن المساعدات لا يُجدي نفعاً"

وتأتي هذه الانتقادات بعدما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الصور القادمة من غزة بأنها "لا تُطاق"، مجدّدة عبر منصة "إكس" دعوة الاتحاد لـ"إسرائيل"بالسماح بدخول مزيد من شاحنات الإغاثة، في وقتٍ أعلنت فيه بروكسل، مطلع الشهر الجاري، عن اتفاق مع سلطات الاحتلال لتسهيل تدفق المساعدات.

كما أكدت المنظمات الإنسانية أن هذه التفاهمات "لم تغيّر شيئاً على الأرض".

ويواجه قطاع غزة مجاعة غير مسبوقة بفعل إغلاق سلطات الاحتلال المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع ما يهدد حياة مليوني فلسطيني بالموت.