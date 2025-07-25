غروسي: إيران مستعدة لاستئناف محادثات فنية مع الوكالة الذرية

فلسطين اليوم

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إنّ إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات مع الوكالة على المستوى الفني، في خطوة تعكس بوادر انفتاح جزئي بعد أسابيع من توتر العلاقات.

وأوضح غروسي في تصريح صحفي، أنّ إيران "لديها عدد من المرافق والأنشطة التي ينبغي أن تكون واضحة بشأنها".

تصريح غروسي يأتي بعد يومين على إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، موافقة طهران على استقبال فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد صادق، أواخر حزيران/يونيو الماضي، على قرار يقضي بتعليق التعاون الرسمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية