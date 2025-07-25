12 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 12مواطنا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الجمعة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وظهر اليوم، استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين منفصلتين على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وفي خانيونس، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدرسة الرمال غرب مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المسلخ غرب المدينة.

وأطلقت زوراق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب شاطئ بحر مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة