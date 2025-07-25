منظمة الصحة: 20% من الحوامل في غزة يعانين المجاعة

فلسطين اليوم

أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي،اليوم الجمعة،أن نحو 20% من السيدات الحوامل في قطاع غزة يعانين من المجاعة، وسط أزمة غذائية حادة تهدد حياة ملايين السكان، مشددة على أن الوضع في غزة كارثي مع تفاقم نقص الغذاء والمساعدات الطبية.

وأضافت "الصحة العالمية" في بيانٍ صحفي، أنه لا يوجد مستشفى يعمل بكامل طاقته في القطاع، مع تزايد المخاطر التي تواجه الطواقم الطبية بسبب الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن جميع مساعدات المنظمة تذهب مباشرة إلى مراكز الرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن أربعة من موظفي الصحة في غزة تم اختطافهم، وتم تحرير ثلاثة منهم بينما لا يزال واحد قيد الاحتجاز.

وطالبت بضرورة تزويد المستشفيات بالوقود اللازم لاستمرار عملها، داعية إلى إنهاء الحرب وفتح المعابر فورًا لإنقاذ نحو 2.1 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.

وشددت على أن الأطفال يعانون بشدة من الأزمة الحالية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم.