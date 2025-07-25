استشهاد طفل بغزة جراء سوء التغذية والجوع

فلسطين اليوم

استشهد طفل، صباح اليوم الجمعة، جراء تفاقم الجوع في قطاع غزة.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة، بوفاة الطفل عبد القادر الفيومي نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وباستشهاد الطفل الفيومي، يرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 77، بينما بلغ عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 وفق معطيات حكومية رسمية.

وقالت منظمة اليونيسف، إن 4 أطفال على الأقل توفوا بسبب الجوع خلال 48 ساعة في غزة.

وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 140 يومًا.