استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، قبل يومين، في مخيم العين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، الشهيد هو محمد خالد حسن مبروك، وكان قد نُقل إلى مستشفى النجاح بعد إصابته بعيار ناري خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، حيث خضع للعلاج في العناية المكثفة قبل أن يُعلن عن استشهاده صباح اليوم.

وارتقى أكثر من ألف و14 شهيدا بالضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال ومستوطنينه، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر 2023.