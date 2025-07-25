شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال خيام النازحين في غزة وخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدرسة الرمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس.

وأطلقت زوراق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب شاطئ بحر مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة