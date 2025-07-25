جيش الاحتلال يقتحم شرق طولكرم ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا واعتقالها الشابين ريان سامي أبو عسل وأوس هشام أبو كاملة بعد تفتيش منزليهما، كما اعتقلت الشاب عامر سمير أبو جراد من منزله في ضاحية ذنابة.

وفي ضاحية عزبة ناصر، دهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد أبو زنط، وعبثت بمحتوياته واعتدت عليه بالضرب، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي يُقدّر بعشرة آلاف شيكل.

ويواصل جيش الاحتلال عدوان على مدينة طولكرم ومخيميها للشهر السادس على التوالي، وسط تزايد الاقتحامات والاعتداءات بحق السكان وممتلكاتهم.