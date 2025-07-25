تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ورطبا في المناطق الساحلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وعن هذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.