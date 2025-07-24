استشهاد المصور الصحفي آدم ابو هربيد بقصف خيمته بغزة

فلسطين اليوم

استشهد المصور الصحفي آدم أبو هربيد، مساء اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة عائلته في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

ونعت قناة القدس اليوم الزميل الصحفي آدم زكريا أبو هربيد، مشيرة إلى أنه تولى مهمة إدارة قسم التصوير في إحدى المراحل.



وأشارت "القدس اليوم" إلى أنه وبارتقائ أبو هربيد يرتفع عدد شهداء القناة إلى 22.

كما ارتفع عدد شهداء الصحافة بغزة منذ بدء الإبادة إلى 232.