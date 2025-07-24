الرئيس الفرنسي: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وقد أعلنت فرنسا في وقت سابق من اليوم أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.