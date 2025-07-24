إصابات بالاختناق بين المصلين خلال اقتحام الاحتلال بلدة تقوع

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المصلين، مساء اليوم الخميس، بالاختناق أثناء أدائهم صلاة المغرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بالضفة الغربية.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في حي "العمور" غرب البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه مسجد بلال بن رباح، ثم حاصرته، ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين بالاختناق .