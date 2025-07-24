سلطات الاحتلال تجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، الشقيقين أيوب وإبراهيم يونس القنبر على هدم منزليهما ذاتيا في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بذريعة البناء من دون ترخيص.

واضطر الشقيقان قنبر على هدم بناية سكنية مكونة من طابقين مقامة منذ العام 2012، وذلك تفاديًا لدفع غرامات باهظة لصالح بلدية الاحتلال مقابل الهدم.

وأوضحا أن قرار هدم المنزلين صدر في شهر أيار عام 2024، وتمكن المحامي من تأجيل عملية الهدم مدة عام، عدا عن فرض بلدية الاحتلال مخالفة بناء بقيمة 50 ألف شيكل.

وتسببت عملية الهدم بتشريد 10 مواطنين كانوا يقطنون في المبنى.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المباني السكنية والمنشآت التجارية الزراعية في الضفة والقدس لصالح مشاريع الاستيطان.