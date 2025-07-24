شرطة الاحتلال تعتقل 24 متضامنا مع غزة في حيفا

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال،مساء اليوم الخميس، 24 متظاهرًا فلسطينيًا خلال فعالية منددة بالإبادة والتجويع في غزة، في مدينة حيفا المحتلة.

وقمعت شرطة الاحتلال التظاهرة التي جاءت تحت عنوان "غزة تموت جوعا"، واعتدت بالضرب المبرح والسحل على عدد من المعتقلين والمعتقلات.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء شرطة الاحتلال بشكل وحشي على فتيات خلال الوقفة.

ورفع المتظاهرون في الوقفة، لافتات تطالب بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة القتل والمجازر، وكتب على بعض منها "أوقفوا التجويع"، "أوقفوا حرب الإبادة"، "كفى لقتل النساء والأطفال".