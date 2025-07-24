بالأسماء.. جيش الاحتلال يفرج عن 10 أطفال من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن 10 أطفال بعد أسابيع من اعتقالهم شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أفرج عن 10 أطفال عبر معبر كرم أبو سالم بعد اختطافهم قبل أسابيع قرب "مركز المساعدات" شمالي مدينة رفح

وبحسب المصادر، المفرج عنهم الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، هم عماد مصطفي محمد ابو طعيمه، ومحمود عصام محمود ابو حدايد ، ومؤمن هاني عبد العزيز أبو هجرس، وهلال إبراهيم منصور البشيتي، وكرم حمدي عبد الرحمن حسين، وفارس سليمان صالح ابو جزر، وقصي كايد توفيق الزازا، وأحمد محمد فضل الحلو ،ومعاذ سيد سالم، وعمر نزار عصفور.

وكان جيش الاحتلال اعتقل الأطفال خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية، واحتُجزهم في ظروف قاسية بدون توجيه تهم واضحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.