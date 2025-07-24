استشهاد طفلة بغزة جراء تفاقم الجوع

فلسطين اليوم

استشهدت طفلة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، جراء الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي.

وأفاد مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة باستشهاد الطفلة نور رياض اخزيق، متأثرة بالجوع وسوء التغذية.

وباستشهاد الطفلة اخزيق، يرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى أكثر من 76، بينما بلغ عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 وفق معطيات حكومية رسمية.

وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 140 يومًا.