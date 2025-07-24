شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وفي سياق العدوان، توغلت قوة من جيش الاحتلال إلى بلدة حولا جنوبي لبنان، وفجرت غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع "العباد" العسكري الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية أن التفجير الذي نفذته قوة إسرائيلية في بلدة حولا فجرا "أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد".

وأضافت الوكالة أن "مسيّرتين إسرائيليتين حلقتا في أجواء مدينة النبطية، وبلدات زبدين، وكفرجوز والجوار في جنوب لبنان".

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، بسلسلة خروقات واعتداءات يومية.