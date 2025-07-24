إصابة 8 جنود للاحتلال بتفجير مبنى شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إصابة 10 من جنوده جراء تفجير مبنى شرق مدينة غزة.

وأقر جيش الاحتلال، في بيان، بإصابة 8 جنود من قواته في الشجاعية شمال قطاع غزة، نتيجة انفجار لا يزال مصدره قيد التحقيق.

وتحدث موقع حدشوت بزمان العبري عن إخلاء 10 جنود جرحى بعضهم بإصابة خطيرة، ونقلهم إلى المستشفيات بعد تفجير ذخيرة داخل مبنى في الشجاعية، مما أدى إلى انهياره على الجنود في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووصف موقع حدشوت الحدث بغير الاعتيادي والاستثنائي والصعب في غزة، مشيرا إلى فرض منع نشر على تفاصيل أخرى ، فيما نقل المصابون إلى مستشفى هداسا في القدس.

ونشرت مواقع عبرية هبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال من قطاع غزة في مستشفى "هداسا" بالقدس بعد التقارير عن الحدث الأمني وإصابة الجنود.