السيد الحوثي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لكسر حالة الصمت تجاه ما يجري بغزة

فلسطين اليوم

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الخميس، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد المدنيين، وخصوصًا النساء الحوامل وكبار السن، يكشف حجم الفظاعة والوحشية التي تُمارس بحق شعب أعزل.

وأضاف السيد الحوثي في تصريحاتٍ صحفية، "أن العصابات الصهيونية التي تسمي نفسها "الجيش الإسرائيلي" تتباهى بنشر مقاطع لقتل الأطفال وكأنها وسيلة للعب والتسلية، متسائلًا: "أين حقوق الأطفال وحقوق الإنسان؟ وأين اختفت كل العناوين التي يرفعها الغرب الكافر لمخادعة الشعوب الأخرى؟"

وأشار السيد الحوثي إلى أن معاناة النساء الحوامل والمسنات في غزة محزنة ومؤلمة للغاية، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض من مجازر هو "مهول وفظيع وبأعداد كبيرة جدًا"، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لكسر حالة الصمت والتواطؤ.