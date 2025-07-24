مكتب نتنياهو: قررنا استعادة الوفد المفاوض من الدوحة للتشاور في "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تقرر إعادة فريق المفاوضات لإجراء مشاورات إضافية في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب الرد الذي قدّمته حماس صباح اليوم.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان صحفي: "نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث ويتكوف لدفع المحادثات".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة الخميس، عن تسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بغزة للوسطاء.

وخلال الأيام السابقة، أكدت حركة حماس أنها تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.