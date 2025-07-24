ما سبب الحكة في الأذن؟

فلسطين اليوم

قال البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من قسم العلاج بكلية الطب بجامعة التعليم، إن حكة الأذن قد تشير إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب استشارة طبيب مختص فوراً.

وأضاف البروفيسور: "إذا كانت الحكة مصحوبة بألم، أو إفرازات، أو فقدان للسمع، فقد يشير ذلك إلى وجود التهاب، أو عدوى فطرية، أو حتى التهاب في الأذن. كما يمكن أن تكون الحكة ناتجة عن دخول حشرة أو كرد فعل تحسسي ناتج عن لدغته".

وأوضح، أن حكة الأذن لدى الأطفال تشكل مصدر قلق خاص، لأنهم غالبا ما يضعون أشياء صغيرة في آذانهم، مما قد يؤدي إلى إصابات أو التهابات.

وأكدالبروفيسور أن العلاج الذاتي في مثل هذه الحالات غير مقبول، لأن استخدام القطرات أو المراهم بشكل عشوائي قد يزيد الحالة سوءا. لذلك، إذا استمرت الحكة، يجب مراجعة الطبيب فورا.

ونصح كإجراء وقائي بتجنب استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين، والبدء في علاج نزلات البرد مباشرة.

واختتم حديثه قائلاً: "يجب ألا نغفل أهمية العناية بنظافة الأذن، ولكن دون استخدام أعواد القطن، لأنها قد تضر بطبلة الأذن أو الغشاء المخاطي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأذن الالتهابية أو الفطرية".