بالأسماء.. 8 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منازل مواطنين شرق خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس 24 يوليو 2025؛ من جراء قصف الاحتلال منازل في بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 8 شهداء وصلوا مجمع ناصر الطبي من منطقة بني سهيلا، بعد أن استهدفت طائرات حربية إسرائيلية عدة منازل بأحزمة نارية قبل قليل.

والشهداء هم: -

1. ماهر جمعة محمد أبو ديب

2. هالة أبو ديب "زوجة ماهر"

3. محمد ماهر جمعة أبو ديب

4. قمر ماهر جمعة أبو ديب

5. أنس أيمن جمعة أبو ديب

6. جنى أيمن جمعة أبو ديب

7. نجلاء أبو ديب "والدة أنس وجنى"

8. عمرو محمد جمعة أبو ديب

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.