قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية الدهس غربي طولكرم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، منفذ عملية الدهس قرب "بيت ليد" غربي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، عن إصابة 8 جنود في عملية دهس قرب "بيت ليد" وسط فلسطين المحتلة.

أُصيب 8 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم إصابته وُصفت بالحرجة، في عملية دهس وقعت صباح اليوم الخميس عند مفترق "هشارون" قرب بلدة "كفار يونا" غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفّذ العملية انسحب من الموقع.

تأتي هذه العملية بعد سلسلة من العمليات الفردية التي نُفّذت خلال الأشهر الماضية في مناطق مختلفة من الداخل المحتل والضفة الغربية، في سياق تصاعد التوترات الميدانية بفعل العدوان المتواصل على قطاع غزة وازدياد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة.