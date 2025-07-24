الأغذية العالمي: 90 ألف امرأة وطفل في غزة بحاجة إلى علاج من سوء التغذية

فلسطين اليوم

أفاد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، بأن هناك 90 ألف امرأة وطفل في غزة بحاجة لعلاج عاجل من سوء التغذية.

وأكد الأغذية العالمي في بيان صحفي، أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات جديدة وصادمة من اليأس.

وقال: "إن تدفق المساعدات الغذائية هي الحل الوحيد لوقف المجاعة في غزة قبل تفاقمها، ولا وقت لنضيعه".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.