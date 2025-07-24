احتيال وتحويلات وهمية.. برشلونة ضحية "خدعة يابانية"!

فلسطين اليوم

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تعليق مشاركته في المباراة الودية المقررة الأحد المقبل ضد فريق فيسيل كوبي الياباني، بسبب "انتهاكات جسيمة للاتفاق" من قبل الجهة المنظمة للقاء.

أوضح النادي في بيان له أن عدم السفر إلى اليابان جاء نتيجة إخلال الشركة المنظمة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن النادي سيعيد النظر في الجولة الصيفية في كوريا الجنوبية، والتي تتضمن مواجهتين أمام فريقي إف سي سيول ودايغو يومي 31 يوليو و4 أغسطس، في حال تم الالتزام بالشروط المتفق عليها.

من جانبها، أصدرت الشركة المنظمة للجولة في آسيا بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الأزمة، مؤكدة أنها لم تتلق المبلغ المالي المتفق عليه من الجهة الراعية في اليابان.

وأشارت إلى أن مجموعة "ياسودا"، الراعي الرئيسي للمباراة، قدمت مستندات مزورة وادعت كذبا تحويل الأموال، في حين أظهر تسجيل صوتي لأحد موظفي المجموعة أن المدير التنفيذي لم يرسل المبلغ المطلوب، ما اعتبر دليلا على وقوع عملية احتيال متعمدة.

وأوضحت الشركة أن هذا التصرف أساء إلى سمعتها العامة وأدى إلى اتخاذ برشلونة قراره بإلغاء المباراة.

وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة في اليابان، مشيرة إلى أن التحضيرات في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي، ولم يتبق سوى تأمين تكاليف السفر.

يذكر أن برشلونة ضم مؤخرا الحارس خوان غارسيا من إسبانيول، والنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، بعد موسم حافل توج فيه الفريق بالثلاثية المحلية، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام إنتر ميلان بنتيجة إجمالية 7-6.