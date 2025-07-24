مصدر: حماس قدّمت مرونة في ملفي الأسرى والانسحاب تمهيداً للوصول إلى اتفاق

فلسطين اليوم

أكد مصدر مطلع على سير المفاوضات، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أن حركة حماس وفصائل المقاومة قدموا مرونة عالية في ملفي الانسحاب وتبادل الأسرى.

وقال المصدر في تصريح متلفز لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إن مرونة حماس في ردها تمهد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة الخميس، عن تسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بغزة للوسطاء.

وخلال الأيام السابقة، أكدت حركة حماس أنها تتحرك بإيجابية وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.