اعتراف من قلب "إسرائيل" بوجود مجاعة في غزة وتعمد احداث الفوضى

فلسطين اليوم

أكد الصحفي الإسرائيلي مراسل القناة "12" العبرية، أوهاد حيمو، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أن هناك مجاعة في قطاع غزة، قائلاً: "يجب قول ذلك بصوت عالٍ، واضح وصريح، أنا لا أعتمد على تقارير من قطاع غزة، بل أسمع وأجري يوميا محادثات مع عدد غير قليل من الغزيين، ويمكنني أن أشاركك الشهادات التي أسمعها، بشكل شخصي، عبر الهاتف – أشخاص لا يأكلون لأيام كاملة، أيام كاملة فعلا، لا يدخل شيء إلى فمهم، وعندما يأكلون، فالقائمة فقيرة إلى درجة مروّعة، قد تقتصر على العدس فقط، مثلا، لأيام".

وأضاف أوهاد حيمو: "نحن نتحدث عن ضعف، عن دوار، عن أشخاص يقولون إنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم".

وتابع: "يجب أن أقول لك: المسؤولية، طبعا، تقع على حماس، لكنها تقع أيضا على (إسرائيل)، بهذا المعنى، ويجب قول ذلك بأوضح وأقسى شكل ممكن – حتى لو دخلت كمية كافية من المساعدات، وهذا ما سيقولونه لك في إسرائيل، أن كمية كافية من الغذاء دخلت إلى قطاع غزة – قد يكون هذا صحيحا، ولكن المشكلة تكمن في آلية التوزيع، إنها معطّلة، مكسورة، ولذلك عشرات الآلاف، مئات الآلاف، لا يحصلون في النهاية على الطعام".

وأشار إلى أنه للحصول على الطعام في مركز التوزيع في جنوب القطاع، عليك أن تكون رجلاً، غالبا قوي البنية، مستعداً للذهاب، والدخول، والمواجهة فقط للحصول على طعام – وليس دائما ستنجح في الحصول عليه.

وختم حديثه بالقول: "الناس الموجودون في شمال القطاع، يجدون صعوبة كبيرة في تأمين الطعام، في الأسواق، يجب أن نقول الأسعار، في رأيي، هي الأغلى في العالم بأسره، لا توجد نقطة في العالم الأسعار فيها مرتفعة إلى هذا الحد، وأريد أن أذكّر أننا نتحدث عن قطاع غزة، إذ الناس مشغولون بشيء واحد فقط – 24 ساعة في اليوم يبحثون عن الطعام، وبعضهم ببساطة لا يجده".