عضو كنيست: كل الجنود القتلى في غزة سقطوا نتيجة غياب خطة الحسم

فلسطين اليوم

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، إن احتلال قطاع غزة بالكامل يمكن أن يستغرق شهراً أو شهرين، ولكن هذا لم يحدث خلال 21 شهراً من القتال، والسبب هو أن رئيس الأركان السابق والحالي لم يقدّما خطة للحسم، ولهذا حركة حماس ما زالت في ذروة قوتها، كما في 6 أكتوبر، بنفس عدد المقاتلين.

وقال هليفي: إن الجيش اعتاد لسنوات طويلة على استراتيجية "المعركة بين الحروب"، والعقلية العسكرية لا تسمح بوضع خطة للاحتلال والسيطرة على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في هيئة الأركان العامة الجميع يهربون من هذه الفكرة، كل القتلى في غزة نتيجة غياب خطة للحسم، لأننا نسمح لحماس بالسيطرة على الطعام والوقود والمياه والأرض، بدلا من تنفيذ حصار حي تلو الآخر.

وأكد، أن عملية "عربات جدعون" فشلت منذ مرحلة التخطيط، لأنها لم تكن خطة حسم.