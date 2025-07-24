"الجهاد": عملية الدهس قرب "بيت ليد" رد على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، عملية الدهس البطولية في محطة حافلات قرب بيت ليد، غربي طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، التي أوقعت تسع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة المجرمين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن هذه العملية النوعية تؤكد على إصرار شعبنا على التمسك بأرضه ومواجهة الاحتلال والمستوطنين بكل الوسائل والأدوات، رداً على جرائمهم النازية المتمادية في الضفة والقدس وقطاع غزة، ومخططات التوسعة والضم وبسط السيطرة وتهديد المقدسات وتهويدها.

وأشادت، ببطولة منفذ العملية وندعو له بالسلامة، فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة في مواجهة مخططات الاحتلال في كل مكان.