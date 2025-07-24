الجهاد تُبارك العملية البطولية في طولكرم وتؤكد أنها رد على جرائم الاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، عملية الدهس البطولية في محطة حافلات قرب بيت ليد، غربي طولكرم، التي أوقعت تسع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة المجرمين.

وأكدت، أن هذه العملية النوعية تؤكد على إصرار شعبنا على التمسك بأرضه ومواجهة الاحتلال والمستوطنين بكل الوسائل والأدوات، رداً على جرائمهم النازية المتمادية في الضفة والقدس وقطاع غزة، ومخططات التوسعة والضم وبسط السيطرة وتهديد المقدسات وتهويدها.



وأشادت الحركة، ببطولة منفذ العملية داعية له بالسلامة، كما دعت أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة في مواجهة مخططات الاحتلال في كل مكان.

وأُصيب 9 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم إصابته وُصفت بالحرجة، في عملية دهس وقعت صباح اليوم الخميس عند مفترق "هشارون" قرب بلدة "كفار يونا" غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفّذ العملية انسحب من الموقع.