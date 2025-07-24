الإعلام الحكومي: المجاعة تقتل 115 شخصاً بغزة وتحذير من روايات مزيفة حول المساعدات

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أن المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، محذراً من روايات زائفة حول دخول المساعدات، واحتياجات الطحين تتجاوز 500,000 كيس أسبوعياً.

وبين المكتب، أن حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، تزداد بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وقد سجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وإن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وأعرب المكتب الإعلامي عن أسفه لما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول "انكسار المجاعة" و"دخول مئات الشاحنات"، وننفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، فهي لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال "الإسرائيلي"، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية.

وطالب جميع دول العالم دون استثناء بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة.

كما نحذّر من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التماهي مع الروايات الكاذبة، ونُحمّل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة.